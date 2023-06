ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone anlässlich der geplanten Fusion der britischen Geschäfte von Vodafone und Three auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Pence belassen. Analyst Polo Tang begrüßte die mögliche Konsolidierung des britischen Mobilfunkmarktes. Die in Aussicht gestellten Synergien aus dem avisierten Zusammenschluss erschienen konservativ, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es brauche aber wohl noch mehr Informationen, um diese einzupreisen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 21:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.