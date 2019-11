NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Pence belassen. Der britische Mobilfunkkonzern habe außerhalb Europas die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das operative Gewinnziel sei ans obere Ende der Spanne konkretisiert worden./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 03:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 03:19 / ET



