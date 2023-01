HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen des Rückgangs auf dem deutschen Kernmarkt, der sich im dritten Geschäftsquartal noch verschärft haben dürfte, bestehe für den britischen Telekomkonzern ein erhöhtes "Rückfallrisiko", schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie erscheine derzeit billig, sei angesichts der schwachen Prognosedynamik und der Tatsache, dass es derzeit keinen festen Konzernchef gibt, aber aus gutem Grund billig./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



