NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Der Telekomkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, wobei die Umsätze mit eigenen Dienstleistungen moderat positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Briten den Ex-SAP-Manager Luka Mucic als neuen Finanzchef angekündigt./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 07:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 07:54 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.