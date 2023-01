ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Pence belassen. Analyst Jakob Bluestone beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie näher mit dem Joint-Venture des Telekom-Konzerns zum Ausbau des deutschen Glasfasernetzes. Dies sei ein Schritt der Verteidigung angesichts der Fortschritte, die die Deutsche Telekom und andere Herausforderer mit Glasfasernetzen machten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 03:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.