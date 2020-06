NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Die europäischen Telekomkonzerne agierten zu konservativ bei der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten, kritisierte Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem mangele es an Investmentdisziplin. Auch die Managervergütung der meisten Sektorunternehmen sei weniger vorteilhaft. Sie sollte sich stärker an der langfristigen Entwicklung orientieren und zum Großteil auf Aktien basieren, um die richtigen Anreize zu schaffen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 22:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.