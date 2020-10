NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Der europäische Telekomsektor berge einige reale Kurschancen, allerdings sei die Vorhersagbarkeit derzeit gering, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sollte es aber zu einer größeren Fusion oder Übernahme kommen, könnte dies dem Sektor neue Fantasie einhauchen. Zu seinen "fundamental picks" gehören unter anderem die Papiere der Deutschen Telekom und von Telefonica Deutschland./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 21:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.