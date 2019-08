NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Voestalpine von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 21 Euro gesenkt. Der Ausblick des Stahlkonzerns sei nach wie vor trüb, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten gesunkene Absatzvolumina und gestiegene Kosten die Bewertung auf ein ungerechtfertigt teures Niveau gehoben. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 deutlich nach unten./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 22:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 01:27 / BST



