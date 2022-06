NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Voestalpine von 28 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Nina Dergunova passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Annahmen mit Blick auf die jüngst von ihren Höchstständen deutlich zurückgekommenen Stahlpreise und die gefallenen Bewertungen im Sektor an. Das neue Kursziel für Voestalpine spiegele zudem die Jahresergebnisse und den Ausblick wider. Negativ schlage sich unter anderem nieder, dass der Stahlhersteller vergleichsweise stark von zyklischen Branchen abhängig sei./tav/jha/





Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 03:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.