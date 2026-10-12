Volkswagen Aktie

68,36EUR 0,04EUR 0,06%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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12.10.2026 11:46:48

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,36 € 		Abst. Kursziel*:
75,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,54%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
29.09.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 68,44 0,18% Volkswagen (VW) AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:47 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
09.10.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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