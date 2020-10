NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen angesichts Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Motorradmarke Ducati auf "Buy" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Der Autobauer habe eine Veräußerung bereits mehrfach erwogen, doch zuletzt habe das Management sich konkreter hinsichtlich einer Reduzierung der Komplexität im Konzern geäußert, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein solcher Schritt könnte daher nun womöglich als Beispiel für Verkäufe weiterer Marken dienen. Dies würde den Weg zu einer strategischen Wertschöpfung freimachen./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 13:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



