NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Von einem möglichen starken Rückgang der Nachfrage nach Hybridantrieben wären BMW und Daimler am stärksten betroffen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es deute sich eine striktere Regulierung dieser Antriebstechnik an, die auf die Nachfrage drücken würde. Auch könnten staatliche Kaufanreize wegfallen. Volkswagen habe dagegen einen starken Fokus auf vollelektrisch betriebene Fahrzeuge und könnte mithin von einer sinkenden Nachfrage nach Hybriden sogar profitieren./bek/tih





Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 21:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



