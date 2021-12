ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der neue Investitionsplan dürfte zwar nicht überraschen, doch unterstreiche der Autobauer damit sein Engagement beim Übergang zur Elektromobilität, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte lobte die aggressivere mittelfristige Prognose für den Barmittelfluss und die trotz Produktionskürzungen bestätigten Jahresziele. Mit den bekannt gegebenen Personalien sei die monatelange Unsicherheit nun überwunden und der Markt dürfte sich wieder auf den Kern der VW-Story konzentrieren./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 14:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



