FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Volkswagen (VW) mit Blick auf die Börsengangpläne für die Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Aktie der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE sei der entscheidende Wert, um von einem Börsengang des Sportwagenbauers zu profitieren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begrüße das Ziel, den Wert der Porsche AG stärker herauszustellen. Die komplizierte Eigentümerstruktur, die damit verbundenen, vielfältigen Interessen und die technischen Details der Transaktion machten es zwar schwierig, die genauen Auswirkungen abzuschätzen. Er sehe den Wert der Porsche AG aber bei 60 bis 80 Milliarden Euro, so dass sie sich auf jeden Fall sehr positiv auf die VW-Vorzüge und Porsche SE auswirken sollte./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 07:45 / CET





