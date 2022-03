NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 238 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung der Marken VW und Audi sei stark gewesen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Negativ falle aber ins Gewicht, dass der Konzern im Schlussquartal einen für ihn unerwartet hohen Anteil der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in der Bilanz aktiviert habe, ergänzte Galliers. Ohne diesen Effekt und die überraschend starken Finanzdienstleistungen wäre das operative Ergebnis im Automobilbau im vierten Quartal schlechter ausgefallen als von ihm prognostiziert./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



