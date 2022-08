ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Presseberichten, wonach sich der Autokonzern Batterierohstoffe in Kanada gesichert hat, auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Nachricht sei positiv für die Wolfsburger, auch wenn keine Details über Liefermengen und Zeitplan genannt worden seien, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. VW könnte in den USA zu den ausländischen Autoherstellern gehören, die am meisten von der Steuergutschrift für E-Fahrzeuge profitieren, da das Unternehmen bei der Lokalisierung der E-Fahrzeugproduktion und der Lieferketten weiter fortgeschritten sei als die meisten internationalen Wettbewerber./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.