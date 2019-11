FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Volkswagen-Vorzugsaktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Aufgrund der erneuten Rückstellungen wegen des Dieselskandals sehe er seine Annahme weiterer Belastungen in den Folgejahren bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die aktuell schleppende weltweite Autonachfrage die operative Entwicklung des Autobauers in den kommenden Quartalen belasten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 09:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 09:56 / MESZ





