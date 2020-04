NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volkswagen nach einer Analystenkonferenz von 116 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autobauer werde sich mit Blick auf den Netto-Cash-Bestand 2021 oder 2022 wieder zu alten Höhen aufschwingen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit werde Volkswagen in den kommenden drei Jahren Klassenbester in puncto Bilanzen sein./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 20:23 / BST





