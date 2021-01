NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volkswagen von 150 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2021 sei wichtig für VW mit Blick auf den weitere Verkaufsanlauf für Elektroautos, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich des Managements habe sich die Lage zudem stabilisiert, das Gewinnpotenzial bis 2022 sei groß, es bestehe die Möglichkeit einer Verbesserung der Dividenden-Ausschüttungsquote und der Barmittelbestand des Konzerns sei hoch./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 00:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.