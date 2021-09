HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) angesichts des Rechtsstreits um mutmaßlich vertragswidrige Abschalteinrichtungen von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Richter des Europäischen Gerichtshofs sogenannte "Thermofenster" für illegal erklären, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Konsequenz könnten sowohl VW als auch anderen betroffenen Konzernen neue Millionen-, wenn nicht gar Milliarden-Risiken drohen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 15:56 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 16:04 / MESZ



