HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum dritten Quartal und einem vorsichtigen Ausblick von 230 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der dem Chip-Mangel geschuldete Auslieferungseinbruch sei alarmierend und könnte sich bis weit in das Jahr 2022 hineinziehen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Wandel hin zur Elektromobilität müsse der Volkswagen-Konzern an seiner Zukunftsfähigkeit hart arbeiten und die Kosten permanent weiter senken./la/ajx



