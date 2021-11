HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach Absatzdaten für den Oktober von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem Einbruch um gut ein Drittel erwarte er für das Jahr nur noch einen Absatz von 8,8 bis 9,3 Millionen Fahrzeugen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Trotzdem dürfte der Konzern im laufenden Geschäftsjahr noch recht starke Ergebnisse erzielen, bei einem ordentlichen vierten Quartal möglicherweise sogar Rekordergebnisse", so der Experte weiter./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 11:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 11:47 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.