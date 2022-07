FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzüge von Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem konkretisierten Ausblick von 175 auf 165 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wolfsburger sollten in den kommenden Quartalen, insbesondere mit ihren Premiummarken, von der guten Nachfrage- und Preissituation profitieren. Der mögliche Börsengang der Porsche AG könnte zu positiven Impulsen für den Aktienkurs führen. Mit Blick auf die Doppelfunktion des neuen Vorstandsvorsitzenden sieht der Experte bei der Umsetzung der Börsenpläne für die Porsche AG mögliche Interessenkonflikte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 08:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 08:46 / MESZ





