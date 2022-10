FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 165 auf 155 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer sollte in den kommenden Quartalen - insbesondere mit seinen Premiummarken - noch von der guten Nachfrage- und Preissituation profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zusätzliche Impulse könnten sich aus der Börsenbewertung der Vorzugsaktien der Sportwagentochter Porsche AG ergeben, auch wenn sich diese Bewertung bislang nicht im Aktienkurs der VW-Aktien niedergeschlagen habe./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 14:01 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.