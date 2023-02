FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen bei einem fairen Wert von 155 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der an Dynamik zunehmenden Mobilitätswende und der Frage nach "der" richtigen nachhaltigen Antriebsstrategie der Autohersteller. VW du?rfte erst dann von Skaleneffekten profitieren, wenn sich das Thema E-Mobilität stärker am Markt durchsetzt. Derzeit gerate die Umsetzung der E-Strategie der Wolfsburger wegen Verzögerungen bei der Softwareentwicklung ins Stocken./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 11:24 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.