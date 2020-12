NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen angesichts der Unterstützung für Konzernchef Herbert Diess von den VW-Aufsehern von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 180 Euro angehoben. Die Rückendeckung sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie mache vorerst einen Strich unter die Spannungen zwischen dem Management und anderen wichtigen Interessensvertretern. Die Führungsunsicherheit sei der Grund für seine bisherige negativen Einschätzung der Aktie gewesen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 07:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.