NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie starke Quartalszahlen, vor allem was den operativen Gewinn und den Cashflow angeht. Noch wichtiger sei aber die Nachricht, dass Konzernchef Herbert Diess einen neuen Vertrag erhalte. Mehr Klarheit in diesem Punkt dürfte bei Anlegern gut ankommen. Das größte geschäftliche Risiko für die Wolfsburger bleibe aber der Markt in China./tih/jha/



