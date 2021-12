NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Seit der Vollkonsolidierung der Porsche AG durch Volkswagen im Jahr 2012 fragten die Anleger, wann VW sein wertvolles Sportwagengeschäft wieder an die Börse bringe, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die realistischste Option sei eine teilweise Abspaltung der Porsche AG mit zwei Aktienklassen, glaubt er. Hinsichtlich des Zeitpunkts müsse sich aber VW in "ruhigem Fahrwasser" befinden, was 2022 der Fall sein könnte. Eigenständig bewertet dürfte die Porsche AG weit über 100 Milliarden Euro wert sein./ck/ajx



