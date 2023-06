NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen mit einem unveränderten Kursziel von 140 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag lasse überraschend wenig Zeit für all die Themen, die angesprochen werden müssten, schrieb Analyst Daniel Roeska am Dienstag in einem Ausblick. Anleger, die Neuigkeiten zu Börsengängen oder Abschwächungen der wichtigsten Belastungsfaktoren erwarteten, würden vermutlich enttäuscht. Die Wolfsburger dürften aber mit einem neuen "Performanceprogramm" aufwarten, also weiteren Kostensenkungen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 03:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 05:00 / UTC



