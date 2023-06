NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Mit Blick auf die Sparpläne des Autobauers tröpfelten so langsam die ersten Informationen ein, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Spezifische Details seien zwar noch spärlich, doch erhofft sich der Experte mehr Einblick vom Kapitalmarkttag am 21. Juni. Die zuletzt veröffentlichten neuen operativen Ziele der Kernmarke VW bezeichnete Roeska als ambitioniert. Um sie genau zu verstehen, seien aber noch mehr Details nötig./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 16:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 16:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.