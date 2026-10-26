Volkswagen Aktie
|69,46EUR
|0,50EUR
|0,73%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Zur Ankündigung des neuen Audi-Werks in den USA schrieb Jose Asumendi am Montag, eine Bestätigung durch den Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Volkswagen werde die weitere Restrukturierung innerhalb des Autokonzerns beschleunigen. Er verwies auf die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm ab 2030. Innerhalb Europas könnte es 2027 weitere Produktionsverlagerungen geben, etwa um die Kapazitäten in der Slowakei komplett auszulasten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
68,44 €
|
Abst. Kursziel*:
60,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,46%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08:18
|VW-Betriebsratschefin Cavallo nennt Auftritt von Audi-Chef bei Trump beschämend (Spiegel Online)
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07:22
|VW-Betriebsratschefin Cavallo: Auftritt von Audi-Chef bei Trump ist beschämend (dpa-AFX)
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06:43
|VW Aktie: Diese Fragen entscheiden den Tarifstreit (dpa-AFX)
|
25.10.26
|WDH/ROUNDUP 3/Auftritt bei Trump: Audi will neues Werk in den USA bauen (dpa-AFX)
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25.10.26
|ROUNDUP 3/Auftritt bei Trump: Audi will neues Werk in den USA bauen (dpa-AFX)
|
25.10.26
|ROUNDUP 2/Auftritt bei Trump: Audi will neues Werk in den USA bauen (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,46
|0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG