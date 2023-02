ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien (VW) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Mit fünf Milliarden Euro habe der Nettozufluss an freien Barmitteln deutlich unter der Markterwartung gelesen, die mit 9,4 Milliarden fast doppelt so hoch gewesen sei, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wegen hoher Lagerbestände hohe Betriebskapital (Working Capital) dürfte Anleger Sorgen bereiten, die Dividende sollte aber gesichert sein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 07:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.