NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Volkswagen-Vorzugsaktien nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Lieferkettenprobleme hätten die Gewinne und den Barmittelzufluss des Autobauers im vergangenen Jahr belastet, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wolfsburger hätten die Logistikprobleme im Vorfeld aber schon kommuniziert. 2023 dürfte derweil ebenfalls ein schwieriges Jahr werden./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.