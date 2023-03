ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Erhebungen der UBS zufolge erwögen fast die Hälfte der Verbraucher den Kauf eines vollelektrisch betriebenen Autos, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Jahressicht sei dies allerdings ein leichter Rückgang, der erste seit Beginn der Erhebung im Jahr 2016. Auf den europäischen Märkten gebe es Bedenken, ob man sich ein solches Fahrzeug leisten kann. Volkswagen sei zuletzt in puncto Bekanntheit als Hersteller batteriebetriebener Elektrofahrzeuge hinterhergehinkt./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 04:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 04:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.