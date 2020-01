NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge (VW) von 216 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anforderungen an CO2-Emissionen dürften die Profitabilität der Wolfsburger nicht so stark schmälern wie die von Wettbewerbern, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Absatzzahlen im vierten Quartal 2019 seien stark gewesen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 17:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.