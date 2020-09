NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Tom Narayan sieht den Autobauer inmitten der doppelten Bedrohung durch die zunehmende Elektromobilität und den Trend zur gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen in einer guten Ausgangsposition, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Das Unternehmen dürfte auch dank seiner Plattform-Strategie zu den Gewinnern im E-Auto-Geschäft in Europa gehören./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 00:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 00:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.