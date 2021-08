NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) nach einem Rückruf von Elektrofahrzeugen des Konkurrenten General Motors (GM) wegen Feuergefahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Nach Angaben des Autobauers habe es wohl nur bei zehn Fahrzeugen wirklich Brände gegeben, und der Batteriehersteller LG werde den Löwenanteil der mit dem Rückruf verbundenen Kosten tragen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor einigen Tagen habe auch ein VW ID.3 mit einer LG-Batterie in den Niederlanden Feuer gefangen, doch bislang gebe es keine Rückrufaktion der Wolfsburger./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / 09:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2021 / 09:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.