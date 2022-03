NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die nun veröffentlichten Jahreszahlen stimmten überein mit den bereits am Freitag bekannt gegebenen ersten Details, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autobauer habe im vierten Quartal eine starke operative Ertragskraft gezeigt und auch das Ergebnisziel vor Zinsen und Steuern im laufenden Jahr entspreche den vorab gegebenen Ankündigungen, klammere allerdings Einflüsse infolge des Ukraine-Kriegs aus./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 04:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 04:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.