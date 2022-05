NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Vorzugsaktie notiere inzwischen wieder auf dem Niveau vor der Pandemie und vor der Ankündigung des Börsengangs von Porsche, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe zwar kurzfristig Herausforderungen, dennoch sei der Autobauer langfristig gut positioniert, um von der Elektrifizierung und der Mobilität als Dienstleistung zu profitieren. Er rät daher, die Schwäche der Aktie zum Kauf zu nutzen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 14:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 14:11 / EDT





