LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge (VW) von 183 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den Technologiewandel hin zu Elektrofahrzeugen sei der Autobauer aus Wolfsburg am besten positioniert, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete sie unter anderem mit erhöhten Gewinnschätzungen nach dem starken zweiten Quartal und der Bewertung der Nutzfahrzeugsparte Traton./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.