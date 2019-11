LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 195 auf 194 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Ziel resultiere aus leicht reduzierten Umsatzschätzungen beziehungsweise geringeren Erwartungen an die Ergebnisse im China-Geschäft, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für VW spreche die gute Ausgangsposition beim Übergang zum Elektroantrieb./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 22:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.