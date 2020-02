NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Die Ergebnisse und die Entwicklung der Kassenlage seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Wolfsburger mit der Erhöhung der Ausschüttungsquote einen ersten wichtigen Schritt zu einer höheren Börsenbewertung gemacht. Nötig seien nun noch eine Aufschlüsselung der Erträge nach Regionen, eine reibungslose Umstellung auf die neuen europäischen Emissionsstandards sowie eine Rückkehr zur Profitabilität in Latein- und Nordamerika./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 15:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 15:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.