NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Nach der 25-Prozent-Rally der europäischen Autowerte in den vergangenen zweieinhalb Wochen seien die Anleger nun verunsichert über die weitere Richtung der Kurse, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das zweite Quartal dürfte für die Industrie wegen der Corona-Krise dramatisch ausfallen. Die zeitlich noch unklare Markterholung werde von China ausgehen, dann Europa erreichen und am Ende Nordamerika./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 00:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 00:15 / BST



