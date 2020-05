NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen vor Gesprächen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Autoindustrie über eine Abwrackprämie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Jegliche Signale der Bundesregierung hinsichtlich einer Unterstützung einer Abwrackprämie, welche dann auch mit anderen EU-Staaten koordiniert werden könnte, wäre ein potenziell starker Kurstreiber für die Autoindustrie, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 00:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 02:46 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.