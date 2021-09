NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volkswagen von 245 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kürzte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Produktionsprognosen für die europäische Automobilindustrie für dieses und nächstes Jahr. Damit berücksichtigt er die zunehmend stärkeren Auswirkungen der Halbleiter-Knappheit im dritten und vierten Quartal. Im Jahr 2022 rechnet Asumendi dann aber mit einer Branchenerholung./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 00:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 01:03 / BST



