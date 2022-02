NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) mit Blick auf die Börsenpläne für die Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die VW-Großaktionäre müssten dabei alle Optionen zur Werterhaltung und -steigerung des VW-Konzerns betrachten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Autobauer trotz erheblicher Investitionen in Elektroantriebe und autonomes Fahren hohe Barmittelüberschüsse erwirtschafte, gehe es bei dem Börsengang weniger darum als um eine Struktur, die dem Sportwagenbauer mehr Kontrolle über seine strategischen Optionen ermögliche./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 12:00 / GMT





