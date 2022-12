LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 225 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit der deutlichen Kurszielsenkung trug der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch der jüngsten Sonderdividende Rechnung. Cosman geht zudem davon aus, dass der Autobauer das bereits reduzierte Absatzziel sowie die Vorgabe für den freien Barmittelzufluss 2022 verfehlen wird. Am Markt stünden die Sorgen über die Themen Software und China ganz oben auf der Agenda. Für eine Kurs- und Stimmungsverbesserung müsse VW nun einiges tun. Angesichts der früheren Erfolge von Konzernchef Oliver Blume und dessen Bereitschaft, wichtige Entscheidungen zu fällen, überwögen die Chancen die Risiken aber klar./gl/edh



