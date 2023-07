NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Er habe zwar seine Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte werde er aber die die Fortschritte in China bei der Verbesserung der Produktattraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit beobachten. Diese dürften es den Wolfsburgern letztendlich ermöglichen, auch in anderen Regionen wie Europa und Nordamerika zu konkurrieren./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 17:01 / BST





