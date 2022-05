NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 130 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Quartalszahlen sowie die Aussagen des Managements hätten mehr für Verwirrung als für Klarheit gesorgt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Porsche-Börsengang dürfte die Aktie des Autobauers kurzfristig stützen. Doch der nur langsame Transformationsprozess und die Produktstrategie machten ihm Sorgen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 05:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 05:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.