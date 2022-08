NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Komplexität und Struktur eines etwaigen Börsenganges von Porsche Cars berge Risiken, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am meisten dürfte von einem solchen Schritt und der damit einhergehenden Neubewertung wohl die Porsche Holding profitieren. Aus operativer Sicht sei auch die Umstellung des Autobauers auf vollelektrische Porsche-Modelle nicht ohne Risiken. Bei Volkswagen drohe derweil der Verkauf hoch bewerteter Anlagen zur Finanzierung einer kapitalintensiven Strategie auf die Bewertung zu drücken. Zudem scheine VW in der Autobranche, in der es vor allem auf Größe ankommen, von einem Trendsetter zu einem langsamen Folger zu werden./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 17:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.